Ucrania avisa de que los ataques rusos en el mar Negro crean "una peligrosa cadena de consecuencias"

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante un acto. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha advertido este martes de la "peligrosa cadena de consecuencias" que generan los ataques rusos contra buques en el mar Negro, tras el hundimiento y el incendio de dos embarcaciones en aguas de Bulgaria, subrayando que la comunidad internacional no debería permitir a Rusia imponer un "impuesto oculto al comercio internacional".

"Rusia está creando una peligrosa cadena de consecuencias. Al atacar buques civiles, convierte la navegación en un desafío. Al hacer de la navegación un desafío, eleva los riesgos, los costes de seguros y de transporte, y amenaza el flujo de alimentos hacia los mercados globales", ha señalado el titular de Exteriores ucraniano en un mensaje en el que denuncia la oleada de ataques registrada en el mar Negro.

De este modo, Sibiga ha advertido de que Moscú traslada "el coste de su guerra contra Ucrania" mucho más allá de las fronteras ucranianas. "Los ataques rusos en el mar Negro se convierten en mayores riesgos para los marineros, costes más altos para el comercio y mayor incertidumbre sobre los suministros de alimentos para personas mucho más allá de la región", ha incidido, reiterando que mayores riesgos implican mayores costes "y en última instancia consecuencias para el comercio".

El jefe de la diplomacia ucraniana ha subrayado que la libertad de navegación se vuelve "insignificante" si Rusia puede poner en riesgo a una tripulación civil y un buque. "La seguridad alimentaria global no puede depender de si un carguero de granos logra cruzar el mar Negro sin ser alcanzado por un dron ruso", ha incidido.

De esta forma, ha recalcado que Moscú "exporta el coste de su guerra contra Ucrania mucho más allá de nuestras fronteras", algo que la comunidad internacional "no debería permitir" a Rusia, avisando que impone un "impuesto oculto al comercio internacional a través de la violencia y la inseguridad".

"Contener las consecuencias no es suficiente. Hay que abordar la fuente del peligro. Cuanta más capacidad retenga Rusia para librar esta guerra, más lejos viajarán sus consecuencias", ha explicado, reiterando que la respuesta debe ser apoyar a Ucrania y reducir la capacidad de ataque de Rusia.