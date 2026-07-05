Ucrania bombardea con drones 16 subestaciones eléctricas de Crimea

Archivo - Imagen de archivo del puente de Crimea - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado hasta 16 subestaciones eléctricas de la península de Crimea, bajo control Ruso, en los dos últimos días, en una nueva oleada contra la infraestructura de esta región y otras como Jersón o Zaporiyia.

El resultado de estos ataques se ha dejado ya notar en estas dos últimas zonas, ya que el gobernador militar prorruso de Jersón, Volodimir Saldo, ha reconocido que hay apagones totales o parciales en todos los distritos de la provincia.

También en Zaporiyia su gobernador prorruso, Yevhen Balitski, ha reconocido cortes de suministro eléctrico. "Varias instalaciones eléctricas están afectadas. Hay un apagón parcial. Los ingenieros están trabajando para estabilizar la red", ha apuntado en redes sociales.

El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucranianas, Robert 'Magyar' Brovdi, ha explicado que han bombardeado las subestaciones de Kovilne, Stepne, Yani Kapu, Traktovo, Niva, Zimno, Bajchisarai, Saki Zajidno-Krimska y Slavianske.

También han resultado afectadas las subestaciones de Genichesk y de Overianivka, en Jersón. Asimismo han sido atacadas las subestaciones de Lozovske y Pokrovske (Lugansk), Preobrayenka (Jersón) y Novovasilivka (Zaporiyia).

Por otra parte, las fuerzas ucranianas han atacado un aeródromo en Crimea, varios almacenes de material militar y puentes de la zona Desde el 1 de julio han recibido impactos 37 instalaciones eléctricas del sur de Ucrania bajo control ruso.

Los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa han provocado escasez de combustible en las gasolineras del país y en Crimea en particular los daños sobre la infraestructura relacionada con el combustible son especialmente graves.