Ucrania comienza una nueva ronda de consultas con EEUU con la presencia de representantes europeos

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado este viernes que las nuevas consultas que se celebran este fin de semana en Miami sobre la guerra contarán con la presencia de asesores de seguridad europeos, una novedad con respecto a otros encuentros en Estados Unidos.

"Agradecemos a Estados Unidos la coordinación que nos permite mantener una visión compartida y avanzar de forma coordinada", ha dicho en X el que fuera ministro de Defensa de Ucrania en relación al encuentro que tendrá lugar en Miami.

La inclusión de representantes es toda una novedad con respecto a este tipo de encuentros anteriores en suelo estadounidense, si bien ya estuvieron presentes en la cita de hace unos días en Berlín, la capital alemana, donde las partes coincidieron en señalar los "muchos avances" que se produjeron.

Umerov ha destacado que están comprometidos con "un proceso constructivo" y ha señalado que las prioridades del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, estarán sobre la mesa. "La seguridad de Ucrania debe garantizarse de forma fiable y a largo plazo", ha zanjado.

El encuentro de este fin de semana llega después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, incidiera de nuevo este viernes en que Zelenski no está preparado para una salida pacífica del conflicto y advirtiera de que ahora todo depende de Kiev y sus socios. "La pelota está en su tejado", ha dicho.