Ucrania y el Consejo de Europa firman crear una comisión para pedir indemnizaciones a Rusia tras la guerra

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha participado este martes en La Haya en la firma de un acuerdo con el Consejo de Europa para la creación de una comisión internacional con la que reclamar indemnizaciones a Rusia por los daños causados durante estos casi cuatro años de guerra.

Zelenski ha celebrado la firma del acuerdo aunque también ha lamentado que tanto esta como otros iniciativas llegan tarde. "Deberían haber comenzado hace mucho tiempo, al menos en 2014", ha dicho, en alusión a la guerra en el Donbás y la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea.

Así, ha subrayado la necesidad de que este mecanismo no solo comience a funcionar cuanto antes, sino que además cuente con el apoyo internacional suficiente "para que la gente pueda sentir realmente que cualquier tipo de daño causado por la guerra puede ser compensado".

En esa línea, ha reiterado que hasta ese momento es importante que continúa la máxima presión sobre Moscú. "Las sanciones deben limitar a Rusia hasta que demuestre respeto por la vida y los derechos de sus vecinos, ha dicho, según ha difundido la Presidencia ucraniana en un comunicado.

Zelenski ha estado acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, quien ha plasmado su firma en nombre de Ucrania en el documentos, así como del primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof; la presidenta de Moldavia, Maia Sandu; y del secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.

Momentos antes de la firma, el presidente ucraniano ha insistido en que "la Justicia es igual de importante que la paz" y ha vuelto a abogar por la creación, una vez finalice el conflicto, de un tribunal especial para juzgar los posibles crímenes cometidos por Rusia durante la guerra.

"Cada crimen de guerra ruso debe tener consecuencias para quienes lo cometieron. Esperamos que el tribunal para las agresiones rusas comience de verdad su trabajo, no sólo por nosotros, sino por todos los que quieren la paz en Europa", ha dicho.

"RUSIA NO SE LIBRARÁ DE PAGAR LAS FACTURAS"

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado que esta iniciativa del Consejo de Europa "puede marcar la diferencia" y celebra que gracias a ella "Rusia no se librará" de pagar la factura por todo aquello que ha destruido en Ucrania estos últimos años.

"Los ucranianos ya han presentado más de 86.000 reclamaciones de indemnización", ha cifrado Kallas, quien ha asegurado que tras cuatro años de guerra unas 2,5 millones de viviendas en Ucrania han quedado inhabilitadas, mientras que otros 200.000 edificios han sido destruidos o han quedado parcialmente dañados.

Kallas ha querido trasladar al Consejo de Europa que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y ha anunciado la entrega de un millón de euros para la creación de esta comisión, que reconoce será "la más difícil" de poner en marcha "porque Rusia nunca pagará voluntariamente por la devastación que ha causado".

"Por eso es necesario el mayor compromiso internacional posible, incluyendo el de los participantes de esta Conferencia de la Comisión Internacional de Reclamaciones, para mantener la presión", ha manifestado.