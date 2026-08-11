Ucrania critica la inhabilitación del único partido en contra de la guerra en las elecciones a la Duma rusa

El líder del partido Yabloko, Nikolai Ribakov, a la salida del Tribunal Supremo de Rusia. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han criticado este martes la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de inhabilitar al partido Yabloko de las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en ese país como una muestra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, teme las posibles muestras de apoyo antibelicista.

"Esto demuestra una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra", ha reprochado en sus redes sociales Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, quien ha destacado que son cada vez más los sectores de la población rusa que se oponen a seguir con la guerra.

"Las elecciones a la Duma Estatal en Rusia se celebran bajo una retórica que aboga por la guerra eterna: todas las fuerzas políticas respaldan la continuación de las hostilidades contra Ucrania", ha escrito.

Kovalenko se ha hecho eco del fallo que el Supremo emitió en la víspera no sin antes poner en tela de juicio la limpieza de estas elecciones a la Duma Estatal, en las que por primera vez participaran las regiones ucranianas que se encuentran bajo control de Moscú desde casi el inicio de la invasión, allá en febrero de 2022.

Se trata de las provincias ampliamente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, donde "Rusia pretende falsificar de manera masiva las supuestas elecciones" que se han celebrar el 20 de septiembre.

"El Gobierno de Putin se ha propuesto lograr una participación superior al 65-70% en dichos territorios, así como asegurar que Rusia Unida obtenga al menos el 70% de los votos", ha asegurado Kovalenko, quien ha insistido en que los comicios en estas provincias ucranianas "son completamente ilegales".

El Tribunal Supremo de Rusia prohibió este lunes la participación de Yabloko en estas legislativas tras una demanda presentada por otro partido la semana pasada por supuesta financiación irregular del partido. El líder de esta formación, Nikolai Ribakov, ha negado las acusaciones y ha anunciado que recurrirán.

"Tenemos cinco días y haremos todo lo posible para garantizar que Yabloko permanezca en la papeleta electoral", declaró a las puertas del Supremo en Moscú un Ribakov, quien ya fue anteriormente inhabilitado por "extremismo" por las muestras de apoyo y las condolencias que ofreció por la muerte del opositor Alexei Navalni.