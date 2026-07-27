Ucrania critica a Irán por mostrarse como víctima y señala su complicidad en la "guerra criminal" de Rusia

Andri Sibiga, ministro ucraniano de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha señalado al "régimen de Teherán" como "cómplice" de la "guerra criminal" que desde hace más de cuatro años Rusia ha lanzado contra ellos y ha reprochado que pretenda mostrarse como víctima tras el ataque de Kiev sobre un carguero iraní en el mar Caspio.

El jefe de Exteriores ha señalado que "las amenazas" de su homólogo iraní, Abbas Araqchi, "son injustificadas" y "carecen de fundamento", además de acusar a Teherán de haber "alimentado" esta guerra. "Irán no tiene legitimidad para pretender ser una víctima", ha zanjado Sibiga en un mensaje en redes sociales.

Sibiga alude así a las advertencias de Araqchi de que este ataque, al que calificó como una "flagrante violación de la Carta de la ONU", no quedaría sin respuesta. Para el ministro de Exteriores, Irán también carece de legitimidad para "justificar sus amenazas con referencias absurdas" a Naciones Unidas.

"Con sus declaraciones, Irán también intenta desviar la atención del terror ruso contra el transporte civil en el mar Negro, que está amenazando la seguridad alimentaria global", ha apuntado Sibiga del mismo modo.

En ese sentido, Sibiga ha adelantado que los ataques de Rusia contra la libertad de navegación serán parte de los debates de este lunes en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y Ucrania cuenta con que la comunidad internacional imponga "respuestas contundentes" sobre este asunto.