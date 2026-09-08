Ucrania denuncia un ataque ruso a la sede de una televisión en Kiev que deja cinco heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la última ronda de contactos con los enviados de EEUU en Kiev. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha denunciado este martes un ataque ruso contra la sede de una televisión en Kiev, "a plena luz del día", que deja por el momento cinco heridos.

"Rusia atacó a los medios de comunicación y a los periodistas. Un dron de ataque impactó contra el edificio del canal de televisión We Are Ukraine, que forma parte del telemaratón United News. Ocurrió a plena luz del día, mientras los periodistas estaban en directo. El edificio quedó parcialmente destruido", ha denunciado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Este ataque ha provocado un incendio que ya ha sido extinguido, si bien el episodio deja cinco heridos, según ha apuntado Zelenski, quien ha señalado que los ataques de Rusia contra medios de comunicación "representan un nuevo capítulo en la degradación rusa, y sin duda debe haber una reacción de Europa y del mundo ante esto".

"Ningún ataque contra Ucrania y los ucranianos, contra la vida, puede quedar impune. Hay que detener a Rusia, y esto solo es posible mediante esfuerzos conjuntos", ha reclamado.

En sus redes sociales, la propia televisión ucraniana ha informado de que el impacto principal del ataque "se produjo en la redacción y las oficinas del personal", a donde se han desplazado equipos de rescate y personal médico.

Ucrania ha denunciado este martes una nueva oleada de ataques contra su capital, Kiev, en plena intensificación del intercambio de golpes con Rusia. En concreto, dos personas han muerto en los primeros bombardeos contra Kiev tras expirar la suspensión de tres días declarada en el marco de la reciente gira de los enviados de Estados Unidos para intentar relanzar las negociaciones de paz.