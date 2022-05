Ucrania denuncia un campo de filtración en la frontera rusa con Estonia

Ucranianos reciben ayuda humanitaria en el marco de la guerra iniciada por Rusia - Rick Mave / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El asesor de la Alcaldía de la ciudad ucraniana de Mariúpol, Petro Andriuschenko, ha denunciado que Rusia ha abierto campos de filtración para ucranianos en su propio territorio, cerca de la frontera con Estonia.

"Los ocupantes no sólo no reducen la tasa de deportación y filtración, sino que recurren a nuevos medios de 'descolonización'. Ahora hay campos de filtración para ucranianos no solo en territorio ocupado de Ucrania", ha denunciado Andriuschenko en su canal de Telegram.

Así, el funcionario ha puesto de manifiesto que las autoridades rusas ahora identifican a los ucranianos que intentan cruzar la frontera, pese a que puedan contar con estatus de refugiados de guerra.

Ya a mediados de abril la Embajada de Estados Unidos en Ucrania denunció la existencia de estos campos de filtración, argumentó con el que comparó la guerra de Ucrania con la de Chechenia en la década de los 90 y primeros años del siglo XXI.

Más tarde, Ucrania apuntó en la misma dirección y confirmó la existencia de un campo de filtración en las inmediaciones de Mariúpol. Ahora, la parte ucraniana ha denunciado que estas instalaciones son "un juguete para niños" en comparación con las de la frontera rusa.

Andriuschenko ha instado a la población ucraniana que trata de huir de Rusia que emplee otras vías y evite la zona fronteriza con Estonia. "Utilice otras rutas de escape, incluso a través de Bielorrusia y Georgia", ha recomendado.

Según ha informado la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmila Denisova, más de 200.000 ucranianos han sido deportados desde Mariúpol hacia Rusia desde el inicio de las hostilidades, a finales de febrero.