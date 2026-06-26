Ucrania denuncia dos muertos y 13 heridos en un ataque ruso en Nikopol

Archivo - Destrucción de un edificio en Nikopol al comienzo de la invasión rusa en 2022. - Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes la muerte de dos personas y 13 personas heridas en un ataque ruso con 40 drones en la ciudad de Nikopol, en la provincia de Dnipropetrovsk.

Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Ganzha, distintos puntos del distrito de Nikopol han sido atacadas por las fuerzas rusas.

"Edificios administrativos, viviendas particulares y automóviles resultaron dañados. Dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas", ha informado el gobernador de la región en un mensaje en redes sociales.