Ucrania denuncia el "largo historial de ocultar la verdad" de Rusia y alude a Chernóbil ante el caso de peste

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, durante un reciente viaje a Japón. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves el "largo historial de ocultar la verdad" de Rusia, en plena polémica por el supuesto brote de peste neumónica que está siendo investigado por las autoridades sanitarias rusas en la región de Irkutsk, y ha aludido a antecedentes como el accidente nuclear de Chernóbil de abril de 1986.

"¿Qué oculta Rusia en Irkutsk?", se ha preguntado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en referencia al fallecimiento de una investigadora en un accidente de laboratorio en Shélejov, Siberia y aludir a informaciones sobre un brote de peste pulmonar.

"Rusia tiene un largo historial de ocultar la verdad", ha denunciado, punto en el que ha señalado crisis sanitarias como la fuga de ántrax de 1979 en Sverdlovsk, el desastre nuclear de Chernóbil de 1986, ambas en tiempos de la Unión Soviética, o "la verdadera magnitud" de la pandemia de coronavirus entre 2020 y 2022.

Sibiga ha denunciado que en estas ocasiones las consecuencias de las actuaciones de Moscú "fueron devastadoras". De esta forma, ha apuntado a la tesis de que Rusia preparaba armas químicas, incidiendo en que hay "pruebas fiables" de que el Ejército ruso las ha utilizado en el contexto de la invasión del país vecino.

"El mundo no debe esperar a que se produzca otra catástrofe para empezar a hacer preguntas. Rusia debe revelar todos los hechos relacionados con este caso, facilitar datos epidemiológicos transparentes y cooperar con los mecanismos internacionales. Cuando hay patógenos peligrosos de por medio, el secretismo supone una amenaza para todos", ha alertado.

Las autoridades rusas han comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no han registrado ningún caso de peste pulmonar en el óblast de Irkutsk ni tampoco han detectado "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la investigadora fallecida, si bien tanto la OMS como Estados Unidos vienen reclamando a Moscú que actúe con transparencia y ofrezca más detalles sobre el supuesto caso de peste.