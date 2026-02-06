Ucrania denuncia la muerte de 650 deportistas y entrenadores por la invasión rusa en el inicio de JJOO en Milán

Los aros olímpicos en el aeropuerto de Milán, coincidiendo con el inicio de los JJOO en la estación de Cortina d'Ampezzo. - Europa Press/Contacto/Walter G Arce Sr Grindstone

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha denunciado este viernes la muerte de 650 atletas y entrenadores desde el inicio de la invasión rusa del país, en febrero de 2022, en el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

En un mensaje cuando arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha recalcado que la participación de deportistas ucranianos "tiene un significado especial" porque se han estado preparando para ellas en "las duras condiciones de la guerra a gran escala de Rusia, con ataques contra el sistema energético y una infraestructura dañada".

Así, ha afirmado que durante la guerra lanzada en 2022 "más de 650 atletas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por Rusia, y más de 800 instalaciones deportivas han sido destruidas".

Entre los objetivos atacados por Rusia están 20 centros de entrenamiento olímpicos y paralímpicos, ha apostillado Sibiga, para incidir en el alto coste que tiene la agresión rusa en la comunidad deportiva ucraniana.

En este sentido, Sibiga ha subrayado que tiene que seguir el veto a los atletas rusos y bielorrusos y que "no puede haber ninguna discusión sobre suavizar las restricciones", toda vez que los Juegos Olímpicos transcurren mientras tiene lugar el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Rusia es el principal infractor del deporte internacional y de la Carta Olímpica. Durante las últimas dos décadas, ha iniciado tres invasiones durante la tregua Olímpica y ha llevado a cabo una campaña de dopaje sin precedentes dirigida por el Estado", ha incidido.