Ucrania denuncia un muerto en ataques rusos contra dos cargueros en el mar Negro

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido tras varios ataques lanzados este viernes por el Ejército de Rusia contra buques cargueros en el mar Negro, según han denunciado las autoridades ucranianas, que han denunciado que se trata de "otro acto terrorista contra la navegación civil".

El ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, Oleksi Kuleba, ha explicado que un dron ha impactado contra un buque civil con bandera de San Cristóbal y Nieves que se dirigía al puerto de Chornomorsk para cargar grano, en el marco del corredor marítimo ucraniano.

"Preliminarmente: hay víctimas. La navegabilidad del buque no se ha visto afectada; está navegando y se dirige al puerto más cercano", ha informado Kuleba en un mensaje publicado en su canal de Telegram.

Además, ha indicado que un buque con bandera de Islas Comoras, que transportaba soja, ha sido alcanzado cerca del puerto de Odesa. "Desafortunadamente, como resultado del ataque, un miembro de la tripulación, ciudadano sirio, ha fallecido", ha confirmado.

"Esta es una nueva prueba de que Rusia ataca deliberadamente objetivos civiles, el transporte marítimo internacional y la logística alimentaria. Ucrania está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad y cumplir con sus obligaciones de exportación, a pesar de los constantes ataques", ha expresado.