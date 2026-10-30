Ucrania denuncia una nueva ola de ataques nocturnos de Rusia contra la red energética y en siete provincias

Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Kiev. - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, ha denunciado este viernes que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado una nueva ola de ataques durante la pasada noche, principalmente sobre la red energética del país y en siete provincias, entre ellas la de Kiev, en la que se ha registrado una muerte en las últimas horas.

"El principal objetivo del enemigo es la energía. Rusia atacó instalaciones del sistema eléctrico en la región de Kiev y en el Dniéper", así como en Poltava. "Hay daños y los especialistas ya están trabajando sobre el terreno para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible", ha informado Koretski en redes sociales.

Koretski ha mencionado que el Ejército de Rusia ha lanzado "otro ataque masivo con misiles y drones" que ha dañado también "instalaciones ferroviarias", aunque no ha precisado si se trata del dron que en la víspera impactó sobre una estación de tren en Dnipró, ocasionando la muerte de una quincena de personas.

"Lamentablemente, una persona falleció en la capital. Otras cuatro personas resultaron heridas en Kiev, Donetsk, Járkov y Volinia", ha trasladado el primer ministro, que ha mencionado también bombardeos en Chernígov y Dnipropetrovsk.

El Gobierno de la provincia de Kiev ha precisado que los ataques han caído sobre los distritos de Darnitski y Dnipro, y es en este último donde se ha registrado una víctima mortal, la única de la que se tiene constancia por el momento.

"Un edificio de un solo piso fue destruido parcialmente, y se produjo un incendio. Desafortunadamente, durante la búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo de la persona fallecida", ha detallado.