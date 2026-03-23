Ucrania denuncia que Rusia intensifica los combates en varios frentes a la vez

Archivo - El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, durante un briefing militar en el frente de guerra en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha señalado este lunes que en el transcurso de los últimos días el Ejército ruso ha intensificado los combates en varios frentes a la vez, lo que ha provocado "combates feroces a lo largo de toda la línea de frente".

"Del 17 al 20 de marzo, la intensidad de las acciones ofensivas del enemigo ha aumentado. El enemigo intentó romper las líneas defensivas de nuestras tropas en varias direcciones estratégicas al mismo tiempo", ha señalado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, en un mensaje en redes sociales en el que hace un repaso a la situación en el frente de guerra.

Sirski ha descrito "combates feroces a lo largo de toda la línea de frente" en el marco de una ofensiva rusa con "619 acciones de asalto" en los citados días. Según ha detallado, la ofensiva rusa se concentró en el frente de Pokrovsk, en Donetsk, donde Rusia lanzó 163 ataques contra las posiciones uncranianas, mientras que en Oleksandrivsk, en Lugansk, se registraron 96 olas de ataques.

Igualmente ha señalado ataques en otras zonas de Donetsk como Konstantínivka, Ocherétine, Lyman y Kupiansk. "A pesar de la presión colosal y del empleo de importantes reservas, el mando ruso no logró cumplir sus objetivos", ha asegurado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, insistiendo en que Moscú opta por la estrategia de "asaltos de desgaste", por el que ha cosechado numerosas bajas, que cifra en más de 6.000, con escasos avances.

Así las cosas, ha concluido que las fuerzas ucranianas lograron detener "las acciones ofensivas del enemigo" pese a que Rusia "continúa con combates de alta intensidad" en varios puntos del frente, donde, según Kiev, el Ejército ruso "se ve obligado a reagrupar sus fuerzas".

"Estábamos preparados para el aumento de la intensidad de los ataques de la horda rusa, por lo que tomamos las decisiones de mando necesarias. Las tropas recibieron refuerzos y fueron dotadas de equipo militar, armas y munición", ha indicado Sirski, quien ha reivindicado el "valor y resistencia" de los efectivos ucranianos.