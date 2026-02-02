Ucrania denuncia que Rusia sigue atacando infraestructuras energéticas en el este del país

Equipos de rescate ante un reciente ataque ruso en la ciudad ucraniana de Dnipro. - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas ha denunciado nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.

En concreto, el operador del sistema de la red eléctrica de Ucrania, NPC Ukrenergo, ha informado de que los ataques han provocado cortes en 162 establecimientos en las regiones ucranianas mencionadas.

"Como consecuencia de los ataques enemigos contra las infraestructuras energéticas, a fecha de esta mañana, los clientes de las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk y Cherkasi se encuentran sin suministro eléctrico. Se están llevando a cabo trabajos de reparación de emergencia en todos los lugares donde la situación de seguridad lo permite", ha afirmado la operadora en un comunicado en redes sociales.

Los ataques se producen después de los registrados durante el fin de semana, incluyendo el uso de más de 85 aviones no tripulados, que han provocado daños en infraestructuras de transporte y energía, a pesar de que Estados Unidos pidió a Rusia una tregua para facilitar negociaciones tripartitas.

En este sentido, la operadora ucraniana apunta a que las empresas energéticas se encuentran haciendo "todo lo posible" para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible, tras constatar que el consumo energético era un 7,5% más alto la mañana de este lunes con respecto a la semana anterior debido a las condiciones atmosféricas, con una caída de las temperaturas en todo el país.

A estos ataques se suman las inclemencias del tiempo, dado que la congelación de las líneas energéticas ha provocado cortes en las regiones de Odesa, Mikolaiv y Kirovogrado.

La operadora ucraniana ha recalcado que "todas las regiones" del país necesitan ahorrar energía por lo que ha pedido usar con precaución la red y posponer el uso intensivo de electricidad a la noche.