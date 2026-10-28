Ucrania desmantela una trama dentro del Ejército que robaba y revendía drones a la propia institución

Imagen de archivo de dos militares ucranianos manipulando un dron. - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ucrania ha desmantelado una trama dentro de las Fuerzas Armadas que revendía drones a la institución que previamente habían sido sustraídos de su propio arsenal y modificados para hacerlos pasar por nuevos.

El fiscal general interino de Ucrania, Anton Kovalski, ha informado este martes de que los drones fueron robados por personal militar, si bien también participaban en la trama personal y empresas civiles. "Las marcas fueron cambiadas, y luego se los vendieron de vuelta al Ejército bajo la apariencia de nuevos", ha explicado.

"Buscaban personal militar dispuesto a entregar drones por dinero. Incluso crearon un canal de Telegram para ello", ha señalado el fiscal en un comunicado, en el que precisa que 600 drones han sido recuperados y se han identificado y detenido a 16 sospechosos, entre ellos el líder de la trama, un exmilitar del Ejército.

Kovalski ha detallado que los drones sustraídos eran trasladados a un taller en la provincia de Dnipropetrovsk, en donde se les eliminaba sus números de serie, se modificaban las marcas y los códigos QR, antes de ser revendidos a través de empresas cómplices como nuevos al Ejército.

Las autoridades ucranianas han llevado a cabo más de cien registros en nuevo provincias del país, incluida la de Kiev. Entre los más de 600 drones incautados, más de 200 ya han sido identificados como propiedad del Ejército, si bien la cifra podría aumentar a la espera de que terminen las pesquisas.

Kovalski ha destacado que la trama ha supuesto un recargo a las arcas del Estado ucraniano aproximado de 16 millones de grivnas (unos 315.000 euros). Durante las búsquedas, se incautaron también otros 13 millones de grivnas (256.000 euros), 400.000 dólares (360.000 euros), oro, plata, joyas y quince vehículos.

El fiscal ha agradecido la labor de las diferentes fuerzas de seguridad e instituciones que han participado en la operación y ha remarcado que la tarea continúa ahora estableciendo la origen de todo el equipo incautado e identificando a todos los implicados en esta trama. "Desde aquellos que proporcionaron los drones hasta quienes organizaron su reventa al Ejército", ha remarcado.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el Ministerio de Defensa ha sido escenario de varios casos de corrupción, incluidos sobrecostes en 2023 en la compra de alimentos y ropa de abrigo para las tropas, lo que derivó en varios ceses, entre ellos del entonces titular de la cartera, Oleksi Reznikov.

Ese mismo año, diversas investigaciones internas destaparon una red de sobornos liderada por algunos de los responsables del reclutamiento, quienes expedían certificados médicos falsos para poder dejar el país a cambio de sumas que iban desde los 3.000 a los 10.000 dólares.

Ya en 2024 se destapó un desfalco de 40 millones de dólares en proyectiles e irregularidades en la compra de armamento, en un contexto en el que resuenen otros escándalos aún mayores como el caso 'Midas', y en el que presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reitera a diario la falta de armamento.

Unos escándalos que entorpecen sus aspiraciones de adhesión a la UE, que le ha exigido que tome pronto medidas para evitar que se produzcan estos escándalos. Actualmente, según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional, Ucrania ocupa el puesto 104 de 180 países evaluados.