Ucrania eleva a más de 1,25 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

Militares de una unidad de drones del Ejército de Ucrania en la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada por Rusia a finales de febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este jueves a más de 1,25 millones las bajas en combate, entre muertos y heridos, sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión, desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que Moscú haya dado datos en este sentido desde hace meses.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha manifestado en un comunicado en redes sociales que "las pérdidas total en combate del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 12 de febrero de 2026 son de cerca de 1.250.150, incluidas 770 durante los combates registrados en el último día.

Asimismo, ha subrayado que las tropas rusas han perdido 11.662 carros de combate, 24.025 vehículos blindados de combate, 37.213 sistemas de artillería, 435 aviones, 347 helicópteros, 28 barcos y dos submarinos, además de 132.153 drones. "Los datos están siendo actualizados. Golpea al ocupante. Juntos ganaremos", ha apostillado.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha denunciado este jueves que Rusia ha lanzado durante las últimas horas 24 misiles balísticos y 219 drones, antes de apuntar que 15 de los misiles y 197 aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados, si bien ha confirmado impactos de nueve misiles y 19 drones en trece ubicaciones no especificadas, sin pronunciarse sobre víctimas o daños.

La guerra lleva activa más de tres años y medio y tiene su epicentro en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han logrado numerosos avances durante los últimos meses, sin que los esfuerzos internacionales para que las partes logren un acuerdo de paz hayan dado frutos.