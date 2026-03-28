Ucrania firma en Qatar su tercer acuerdo de seguridad con los países del golfo Pérsico en una semana

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a 28 de marzo de 2026 - GOBIERNO DE QATAR / X

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ucrania y Qatar han firmado este sábado un acuerdo de seguridad por el que Kiev se compromete a prestar asesoramiento en la lucha contra drones iraníes, en el tercer pacto de estas características entre el Gobierno ucraniano y los países del golfo Pérsico, después de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La firma del acuerdo ha sido efectuada por los respectivos jefes del Estado Mayor de Ucrania y Qatar, Andri Hnatov y Jassim bin Mohamed al Mannai, en los aledaños de la visita que el presidente ucranano, Volodimir Zelenski, está efectuando este sábado.

"El acuerdo contempla la colaboración en el ámbito tecnológico, el desarrollo de proyectos conjuntos, las inversiones en defensa y el intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados", explica el Ministerio de Defensa qatarí en un comunicado.

Zelenski, mientras tanto, ha sido recibido por el emir Tamim bin Hamad al Thani, con quien ha mantenido un encuentro en el palacio real de Lusail para tratar la guerra de Irán y las formas en las que Qatar puede aprovechar la experiencia en la lucha contra drones rusos durante la guerra de Ucrania.

"El presidente ucraniano reiteró la solidaridad de su país con Qatar, condenando la agresión iraní y reafirmando el apoyo de Ucrania a las medidas adoptadas por Qatar para proteger su soberanía, seguridad y la de sus ciudadanos", ha manifestado el Gobierno qatarí en su recuento de la reunión.

Ambos dirigentes han expresado su alarma "sobre las repercusiones de la continua escalada en la seguridad regional e internacional, haciendo hincapié en la importancia de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones y contener la situación actual".

"Asimismo, destacaron la necesidad de recurrir a la vía diplomática para contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales ante los desafíos que el sistema internacional enfrenta en rápida evolución", ha añadido.