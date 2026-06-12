Ucrania impone sanciones a 46 personas y entidades rusas por persecución legal y difusión de propaganda

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha impuesto este viernes sanciones a 46 personas y entidades rusas por casos de persecución jurídica contra ciudadanos ucranianos y contra medios de comunicación y directivos acusados de difundir propaganda sobre la invasión rusa sobre el país vecino.

A través de un decreto presidencial, Ucrania sanciona a medios de propaganda rusos y a jueces que emitieron resoluciones ilegales contra ciudadanos ucranianos. En concreto las medidas afectan a 29 personas físicas y 17 entidades jurídicas.

Entre los jueces sancionados se encuentran varios magistrados señalados por "persecución penal de ucranianos en Rusia y en la península de Crimea, así como en condenas dictadas en ausencia contra activistas, periodistas y políticos ucranianos", informa la Presidencia ucraniana.

En particular, Kiev señala a Timur Vajramev, al que atribuye resoluciones con motivaciones políticas contra civiles ucranianos y miembros de unidades de voluntarios. "Facilitó el aislamiento total de periodistas ucranianos detenidos ilegalmente y participó en el encarcelamiento de Victoria Roshchina, quien murió a causa de las torturas sufridas durante su cautiverio en Rusia", ha indicado, recordando el caso de la periodista ucraniana fallecida en octubre de 2024.

Respecto a medios sancionados por sus tareas de "propaganda" y a los que señala por "la difusión sistemática de desinformación y propaganda rusa" se encuentra Gazeta y Lenta así como al Sindicato Ruso, la mayor asociación gremial.

"Creemos que todos los implicados en la persecución de los ucranianos y en la difusión de la propaganda rusa deben rendir cuentas por sus actos. Las sanciones ucranianas son solo el comienzo; seguirán nuevas decisiones", ha indicado el asesor y comisionado presidencial para la política de sanciones, Vladislav Vlasiuk.