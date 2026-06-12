Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk, en el este de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia oriental de Donetsk, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

"Durante las últimas 24 horas, como resultado de acciones decisivas por parte del grupo de fuerzas Centro, la localidad de Priyut, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado en redes sociales.

Rusia reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk --escenario de un conflicto con las tropas gubernamentales ucranianas desde 2014-- días antes de iniciar su invasión de Ucrania, desatada por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.