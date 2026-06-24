Ucrania informa de nuevos ataques de largo alcance contra Rusia a una planta de gas y helio en Oremburgo

Edificio de apartamentos en Kiev tras ser alcanzado por un proyectil ruso.- Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Estado Mayor de Ucrania ha informado este miércoles de un ataque lanzado durante la pasada noche sobre una planta de procesamiento de gas y otra de helio en la provincia de Oremburgo, sureste de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán.

Las autoridades militares han destacado que las instalaciones atacadas se encuentran a más de 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania y que la planta de procesamiento de helio alcanzada es la única de estas características en Rusia.

Ambas instalaciones, que forman parte del mismo complejo industrial, tienes fines militares, ha explicado el Ejército Ucrania. La planta de gas separa el gas natural purificado y el azufre, que son utilizados posteriormente en la producción de explosivos y pólvora, mientras que la de helio recibe el gas rico en azufre del que se extra materias primas y combustible para cohetes.

La capacidad de estas instalaciones es de 45.000 millones de metros cúbicos de gas al año; el 60% de todo procesado por Gazprom Pererabotka --una de las más grandes filiales del conglomerado energético ruso homónimo-- pasa por esta planta.

El Estado Mayor también han informado de otros ataques a un almacén de drones en Bélgorod y a puestos de control desde donde se lanzan estos proyectiles en Kursk, pero también en territorio ucraniano actualmente bajo control ruso, como Chasiv Yar, en la provincia de Donetsk; o en Basán y Jromove, en Zaporiyia.

Asimismo, ha confirmado la "destrucción" de dos embarcaciones no tripuladas el martes en el noroeste del mar Negro, y daños en dos edificios del Centro de Comunicaciones Espaciales de la ciudad de Vladimir.

Hace unos días, las fuerzas ucranianas alcanzaron también otro centro de estas características en la ciudad de Dubna, dentro de la provincia de Moscú, que representa el mayor complejo satelital terrestre de Rusia.

"El centro se utiliza para las comunicaciones militares y para controlar los retransmisiones por satélite, que el Ministerio de Defensa ruso emplea para las comunicaciones, la inteligencia y la coordinación de las tropas", ha destacado.

ZELENSKI CELEBRA EL ALCANCE DE LOS ATAQUES

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado que debido a este tipo de ataques de largo alcance Rusia está desplegando sus defensas áreas hacia Moscú y el puente de Kerch, que une el país con la península de Crimea.

Zelenski ha asegurado que las autoridades rusas han ordenado incluso "defender estos dos perímetros a costa de debilitar otras áreas" ya sea de su propio territorio o de las áreas ucranianas que se encuentran actualmente ocupadas.

El dirigente ucraniano ha reunido este miércoles con el jefe del servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Oleg Ivashchenko, para hablar sobre nuevos planes de ataque de larga distancia, destacando algunos de los logros conseguidos hasta ahora, como la destrucción de cerca de 60.000 toneladas de municiones de uno de los arsenales que la Flota del Báltico tiene cerca de San Petersburgo.

"Estamos preparando nuevas medidas, totalmente justas, en respuesta a la prolongación de la guerra y los ataques de Rusia contra Ucrania. Es importante que el mayor número posible de rusos comprenda que la guerra se prolonga precisamente por la negativa de sus líderes a entablar un diálogo diplomático", ha dicho.