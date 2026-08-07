Ucrania lanza un nuevo ataque sobre instalaciones del gigante ruso Wildberries en Ekaterimburgo

Una persona observa el incendio provocado por un dron ucraniano en los almacenes de la empresa Wildberries en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, Rusia. - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado este viernes de que las fuerzas ucranianas han atacado con drones las instalaciones del gigante del comercio digital Wildberries, conocido como el 'Amazon ruso, en la ciudad de Ekaterimburgo, ubicado en plenos montes Urales, que se ha convertido ya en un objetivo recurrente de Kiev.

Unas 800 personas han tenido que ser evacuadas, según ha explicado el representante presidencial en el Distrito Federal de los Urales, Artem Zhoga, quien ha destacado que no ha habido heridos. "El régimen criminal de Kiev continúa sus intentos de dañar nuestras regiones y sembrar el pánico", ha denunciado en redes.

El ataque ha sido confirmado también por el servicio de prensa de la compañía, que ha informado de que los equipos de bomberos han logrado apagar el incendio que se ha producido como consecuencia del ataque, logrando, ha dicho, que "la mayor parte de la mercancía" no haya sufrido daños.

El gobernador de la provincia de Sverdlovsk, Denis Pasler, ha detallado que hasta tres drones ucranianos impactaron sobre el techo de estas instalaciones.

Esta misma semana, las instalaciones de Wildberries en las ciudades de Tula, Tver, Leningrado y Moscú han sido blanco de los drones ucranianos. El ataque sobre una zona industrial en el municipio moscovita de Chejov dejó cinco muertos y una decena de heridos, sumándose así otros quince que ya se habían registrado antes.

Kiev pretende con esta intensa campaña sobre la principal empresa de comercio digital del país no solo golpear la economía rusa, sino también desmoralizar y trasladar de manera directa los estragos de la guerra a la población rusa, que padece ya desde hace varias semanas ciertos problemas de desabastecimiento en gasolineras debido a los bombardeos sobre refinerías y estaciones petrolíferas.