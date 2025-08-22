Ucrania lanza nuevos ataques sobre la localidad de Kostantínovka, golpeada en los últimos días

Archivo - Bomberos ucranianos combaten un fuego provocado por un proyectil ruso en Kostantínovka. - Europa Press/Contacto/Yevhen Titov - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes nuevos ataques sobre la golpeada localidad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk, objetivo durante toda la semana de las Fuerzas Armadas rusas.

En la última noche, esta localidad ha vuelto a ser hostigada por la artillería rusa. "Los ataques duraron varias horas y dejaron una importante destrucción de la infraestructura civil", ha lamentado el alcalde de la ciudad, Sergei Gorbunov.

"Estos bombardeos dan testimonio del terror constante de los civiles y de los ataques sistemáticos contra objetos de carácter civil, lo que es una violación manifiesta del Derecho Internacional Humanitario", ha alertado el alcalde de Kostantínovka en su perfil de la red social Facebook.

Debido a su proximidad con el frente de Donetsk, Kostantínovka ha sido objetivo constante de las ataques del Ejército ruso. Esta misma semana, al menos tres personas han fallecido y varias más han resultado heridas como consecuencia de esta ofensiva de Moscú sobre la citada localidad.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha destacado que a lo largo de este viernes la provincia ha sido golpeada cerca de una treintena de ocasiones, dejando por el momento algunos heridos, pero también el desplazamiento forzoso de 3.650 personas, entre ellos un centenar de menores de edad.