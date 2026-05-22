Ucrania niega el ataque sobre el centro educativo de Lugansk y enmarca sus objetivos a instalaciones militares

El edificio del Colegio Profesional de Starobilsk, dependiente de la Universidad Pedagógica de Lugansk, fue destruido por un ataque con drones ucranianos. - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha negado este viernes haber atacado durante la pasada noche un centro estudiantil en la ciudad de Starobilsk, ubicada en la provincia ocupada de Lugansk, que ha dejado ya seis muertos, y ha enmarcado sus objetivos a instalaciones militares, o en aquellas con esos fines.

Las autoridades castrenses han acusado a los medios de comunicación rusos de haber estado durante esta jornada "difundiendo activamente información manipuladora sobre los supuestos daños causados por las Fuerzas Armadas de Ucrania a infraestructura civil" y ha reiterado que solo apuntan hacia objetivos militares.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania están causando daños a infraestructuras militares e instalaciones utilizadas con fines militares, respetando estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, las leyes y costumbres de la guerra", ha remarcado el Estado Mayor en una nota en redes sociales.

Ucrania ha informado de que durante la pasada noche los objetivos han sido una refinería de petróleo, depósitos de municiones, sistemas de defensa aérea, puestos de mando y del personal del Ejército ruso, entre ellos uno de los cuarteles generales de la unidad 'Rubicon', ubicado en la ciudad de Starobilsk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha condenado momentos antes lo que ha calificado como un "ataque terrorista" del "régimen neonazi" contra una "residencia estudiantil" mientras los alumnos dormían. Se trata del Colegio Profesional de Starobilsk, que depende de la Universidad Pedagógica de Lugansk.

Al menos seis personas han muerto y otras cuarenta han resultado heridas, cifras que bien pueden aumentar pues todavía una quincena de personas continúan bajo los escombros. En el momento de los hechos habían 86 adolescentes en las instalaciones. Moscú ha informado de que han sido cuatro los drones que Ucrania ha utilizado para este "sangriento ataque" que ha dejado el centro prácticamente destruido.