Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha reclamado este martes una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras "el segundo ataque masivo" en los últimos días por parte del Ejército de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, que dejan al menos 45 muertos en la última semana.

"Tras el segundo ataque masivo con misiles y drones perpetrado por Rusia en tan solo unos días, Ucrania solicita una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU", ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, quien ha reclamado a la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en manos de República Democrática del Congo (RDC), ya los miembros del organismo que apoyen esta petición de Kiev.

Así, ha manifestado que "las respuestas tardías o débiles no pueden detener el terror" y ha agregado que "solo una acción firme, basada en principios y oportuna lo logrará". "La comunidad internacional debe permanecer unida para disuadir al agresor y seguir impulsando una paz integral, justa y duradera, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas", ha explicado.

Sibiga ha resaltado además en un mensaje en redes sociales que "cada misil ruso lanzado contra Ucrania porta un mensaje que va más allá de las fronteras ucranianas", al tiempo que ha indicado que Moscú busca con estos ataques "convencer al mundo de que la violencia puede sustituir a la ley, de que el miedo es más fuerte que la solidaridad y de que la brutalidad queda impune".

Las autoridades ucranianas han denunciado que la última oleada de ataques --en la que han sido lanzados más de 350 drones y cerca de 70 misiles, según la Fuerza Aérea de Ucrania-- ha dejado al menos catorce muertos en Kiev, días después de que otro bombardeo a gran escala por parte de Rusia dejara 31 fallecidos en la capital del país europeo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia". En este sentido, ha reseñado que ha atacado "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.