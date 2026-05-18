Ucrania propone a Hungría reforzar la agenda sobre la minoría de Transcarpatia tras los últimos ataques rusos

Andri Sibiga, ministro ucraniano de Exteriores. - Elisa Schu/dpa

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha expresado este lunes nuevamente su disponibilidad de reforzar las relaciones con las nuevas autoridades de Budapest, incluyendo aquellas relacionadas con la minoría húngara de la provincia ucraniana de Transcarpatia, recientemente golpeada por los bombardeos rusos durante la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha informado de una conversación telefónica este fin de semana con su par húngara, Anita Orbán, con quien ha hablado sobre este y otros asuntos. Kiev, ha dicho, está preparado para abrir cuanto antes "un nuevo capítulo que sea mutuamente beneficioso" para ambos.

"Estamos preparados para trabajar con el nuevo Gobierno húngaro en todos los temas de nuestra agenda bilateral, incluido el de la minoría nacional, con el objetivo de restaurar la confianza y las relaciones de buena vecindad entre nuestros países", ha expresado el jefe de Exteriores ucraniano.

Sibiga ha trasladado que han acordado reunirse "esta semana para encontrar soluciones prácticas y sólidas para la minoría húngara" de Transcarpatia y que beneficien a ambos países, según "los estándares y prácticas europeos".

Asimismo, ha aprovechado para agradecer a Orbán la "rápida reacción" de condena a los ataques rusos de la semana pasada, especialmente mortíferos en Kiev, donde murieron una treintena de personas. Las autoridades húngaras además convocaron al embajador ruso por los ataques que golpearon la provincia de Transcarpatia.

Entre 100.000 y 150.000 húngaros viven en Transcarpatia, una destacada minoría entre los 1,3 millones de personas que viven en esta región, que ha sido también durante esta guerra entre Ucrania y Rusia escenario de las enconadas fricciones entre las autoridades de Kiev y la anterior administración de Viktor Orbán.