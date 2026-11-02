Ucrania recalca que Rusia cumplió el alto el fuego humanitario en Oleshki

El comisionado de DDHH de Ucrania, Dimitro Lubinets, junto a ucranianos evacuados de la ciudad de Oreshki. - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han confirmado este lunes que Rusia cumplió el alto el fuego pactado en la ciudad de Oleshki con fines humanitarios, afirmando que los equipos militares que se desplazaron durante la tregua se enmarcaban en tareas de desminado.

Según ha señalado el Comisionado de Derechos Humanos de la Rada Suprema, Dimitro Lubinets, en una rueda de prensa tras la exitosa iniciativa que ha permitido el suministro humanitario y la evacuación de personas desde la ciudad controlada por Rusia en la región de Jersón, el alto el fuego se respetó por ambas partes tal y como lo atestigua un mecanismo de control mutuo.

Sobre los videos aparecidos en redes sociales que muestran el movimiento de equipos militares, Lubinets ha señalado que estaba "prohibida la incautación y el traslado de equipo militar" durante la operación, si bien ha enmarcado estos movimientos rusos en tareas de desminado necesarias para el devenir de la operación humanitaria.

"El vídeo muestra claramente un equipo militar ruso marcado con cruces rojas. Este equipo se utilizó para el desminado bajo el control explícito de la parte ucraniana. Una vez finalizado el desminado, el equipo militar volvió a su lugar original", ha asegurado sobre los movimientos detectados en videos en redes sociales.

Lubinets ha señalado como "comprensible" que el video haya hecho saltar algunas alarmas, apuntando que si no se conoce la letra del acuerdo "desconocer algunos detalles", "se puedan sacar conclusiones diferentes".

De este modo, el representante de Kiev ha defendido las comunicaciones "constantes" con su homóloga rusa, Yana Lantratova, para coordinar la operación y garantizar la tregua.

Según ha dicho, la cooperación ha sido total y que tanto rusos como ucranianos controlaban la situación en el terreno a través de un mecanismo de vigilancia mutua. "Cuando la parte rusa declaró que no había cometido ninguna infracción, entendió claramente que la parte ucraniana estaba vigilando la situación y que, si se detectaban infracciones, podría aportar de inmediato las pruebas pertinentes. Un mecanismo similar funcionaba en sentido contrario", ha detallado.

El sábado el Comisionado de Derechos Humanos ucraniano cruzó la línea del frente tras completarse sin contratiempos la operación humanitaria, mediada por Estados Unidos, que ha incluido la negociación de un alto el fuego, el envío de ayuda y la evacuación de civiles atrapados en esta localidad.

A la ciudad no llegaban suministros de emergencia desde el 26 de mayo y el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, había avisado de que los rusos mantenían "como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua".