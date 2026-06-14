Ucrania redobla sus ataques contra la infraestructura industrial en dos regiones de Rusia

Un oficial ruso investiga un ataque ucraniano en Yenakiyevo (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aviones no tripulados de Ucrania han atacado esta pasada noche la infraestructura industrial de dos regiones de Rusia mientras que las autoridades rusas han confirmado ataques adicionales contra la capital, Moscú, que han llevado a una nueva suspensión temporal de las operaciones en los aeropuertos de Zhukovski y Domodedovo.

El ataque más grave ha ocurrido en la región de Tula, al sur de Moscú, cuyo gobernador, Dimitri Miliaev, ha confirmado el impacto de restos de un dron derribado sobre Novomoskovsk que podría haber alcanzado la gran planta química de Azot, que produce fertilizantes y componentes para la fabricación de municiones.

Miliaev no ha querido por ahora abordar los vídeos que están circulando en redes sociales sobre el posible impacto de los restos en estas instalaciones y se ha limitado a hablar de "impactos en una empresa industrial".

Otro ataque ha ocurrido en la región de Yaroslavl, según ha confirmado el gobernador regional Mijail Yevrayev, que ha alcanzado instalaciones industriales utilizadas para el almacenamiento de combustible.

De momento no hay constancia de heridos en estos ataques.

Por otro lado, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, informó que se habían repelido varios ataques con drones. El aeropuerto Zhukovski de la capital tuvo que ser cerrado debido a una alerta de ataque aéreo y también se han impuesto restricciones en el aeropuerto de Domodedovo.

Rusia ha destruido unos 250 aviones no tripulados ucranianos en las últimas horas, 168 solo en la región de Kursk.