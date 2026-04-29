Ucrania reivindica un ataque contra un petrolero cerca del puerto ruso de Tuapsé, en el mar Negro

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Ucrania. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ucrania ha reivindicado este miércoles un ataque contra un petrolero cerca del puerto ruso de Tuapsé, situado a orillas del mar Negro, en la región de Krasnodar, un buque que se encuentra bajo sanciones de la Unión Europea (UE) y otros países en relación con la invasión rusa de Ucrania.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un mensaje en redes sociales que el petrolero 'Marquise', con bandera de Camerún, ha sido alcanzado a primera hora del día con lanchas no tripuladas, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre este incidente.

Asimismo, ha recalcado que el 'Marquise' se encontraba a unos 210 kilómetros de Tuapsé, "probablemente esperando la carga de otro buque", al tiempo que ha reseñado que el petrolero está también bajo sanciones de Kiev y países como Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda y Canadá.

Kiev ha hecho hincapié en que el buque "fue utilizado por el enemigo para el transporte ilegal de productos petrolíferos". "Se está analizando el alcance de los daños", ha subrayado, antes de esgrimir que las fuerzas ucranianas "seguirán adoptando medidas sistemáticas para detener la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania".

Durante la jornada, las autoridades rusas han confirmado la contención de un incendio desatado el martes en una refinería en Tuapsé tras un ataque con drones ucranianos, sin pronunciarse por ahora sobre el alcance de los daños a causa de las llamas, que no han causado víctimas, según la agencia rusa de noticias Interfax.