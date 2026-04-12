Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de unas 2.000 violaciones del alto el fuego cada uno

Archivo - Militares rusos en Ucrania (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas y ucranianas han informado este domingo de unas 2.000 violaciones del alto el fuego por la Pascua ortodoxa anunciado por ambas partes en las primeras horas de vigencia.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de 120 enfrentamientos y 2.299 violaciones del alto el fuego hasta las 7.00 horas de este domingo desde las 16.00 horas del sábado, cuando entró en vigor la tregua.

Kiev refiere así 25 asaltos, 365 bombardeos, 566 ataques de drones kamikaze, y 767 ataques de drones FPV, aunque confirma que no ha habido ataques con misiles, bombas guiadas ni drones Shahed.

Estos ataques se han concentrado en Pidhavrilivka (región de Dnipropetrovsk); en Vozdviyivka, Tsvitkove, Kopani, Charivne, Rivne, Obshche y Omelnyk (Zaporiyia) y en la ciudad de Jersón.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha acusado a Ucrania de 1.971 violaciones del alto el fuego en las primeras 16 horas de vigencia e la tregua, en tre las 16.00 horas del sábado y las 8.00 horas del domingo.

Además, ha subrayado que las fuerzas rusas "han cumplido estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial (...) permanecido en las líneas y posiciones previamente ocupadas".

En cambio, denuncia intentos de avance ucranianos en Kondrátovka, Nóvaya Secha y Kaléniki (Donetsk); Pokróvskoe (Dnipropetrovsk); Bélgorod y Kursk. Varios civiles han resultado heridos, entre ellos un niño.

Según Rusia, las tropas ucranianas realizaron 258 disparos con lanzamisiles, artillería, carros de combate y mortero contra las posiciones del Ejército ruso y las zonas fronterizas; 1.329 ataques con drones FPV y 375 disparos de municiones de diverso tipo, con uso de cuadricópteros y aviones.

La tregua de Pascua entró en vigor este 11 de abril a las 16.00 hora de Moscú (15.00 horas en la España peninsular) y se extenderá hasta la medianoche del 12 de abril.