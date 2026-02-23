Ucrania y Rusia reivindican el derribo de más de 250 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos

Archivo - Restos de un dron lanzado por el Ejército de Rusia tras ser interceptado por los sistemas de defensa de Ucrania - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han reivindicado este lunes el derribo de más de 250 drones lanzados en nuevas oleadas de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años a consecuencia de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022.

Así, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que sus sistemas de defensa aérea han derribado 105 de los 126 drones lanzados por las fuerzas de Moscú, si bien ha confirmado el impacto de 20 drones y un misil balístico en "once ubicaciones".

Además, ha apuntado que los fragmentos de uno de los aparatos derribados ha caído en otro punto del país, al tiempo qu ha alertado de que "el ataque continúa". "Hay múltiples drones en el espacio aéreo", ha manifestado, después de que se confirmara la muerte de al menos tres personas en las provincias de Odesa y Zaporiyia por esta oleada de ataques rusos.

Por su parte, el Gobierno ruso ha anunciado el derribo de cerca de 160 aparatos ucranianos, incluidos 65 sobre la región de Bélgorod, 35 en Saratov y 16 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido hasta la fecha por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que también han sido interceptados nueve drones en el mar de Azov, ocho en Rostov y Vorónezh, respectivamente, cuatro en Krasnodar, tres en Volgogrado y Tartaristán, dos en Kursk y Lípetsk, y uno en Tula, Tver y Adigea, sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.