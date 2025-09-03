Ucrania tacha de "inaceptable" la propuesta de Putin de verse con Zelenski en Moscú

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar "tomar el pelo a todo el mundo" al presentar propuestas "inaceptables" como la invitación lanzada este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para reunirse en Moscú.

"Hay otras propuestas serias y el presidente Zelenski está listo para que la reunión tenga lugar en cualquier momento", ha esgrimido el jefe de la diplomacia ucraniana, que ha recordado en su cuenta de la red social X que al menos siete países se han ofrecido a acoger la hipotética cumbre bilateral entre los dos presidentes.

Por ello, cree que a estas alturas "sólo un aumento de la presión puede forzar a Rusia a que se ponga seria en relación al proceso de paz", en línea con los llamamientos que viene lanzando desde hace semanas el propio Zelenski.

Sibiga ha respondido de manera tajante a unas declaraciones de Putin en las que retaba públicamente al mandatario ucraniano a viajar a la capital rusa. "Si Zelenski está listo, que venga a Moscú", ha afirmado durante una rueda de prensa en China en la que ha señalado también que sigue encima de la mesa una invitación similar para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.