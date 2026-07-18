La UE afea a Israel la ampliación de asentamientos en Cisjordania y alerta de un mayor aislamiento palestino

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MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado este viernes su preocupación por la decisión del Gobierno israelí de destinar nuevos fondos a la expansión de los asentamientos en Cisjordania, al considerar que la medida agravará la fragmentación del territorio palestino ocupado y dificultará aún más las perspectivas de una solución negociada al conflicto.

En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha advertido de que la iniciativa israelí supone "un hecho preocupante" y ha señalado que la financiación prevista favorecerá "una mayor consolidación de los asentamientos en zonas especialmente sensibles de Cisjordania".

Según Bruselas, esta expansión implicará además "una creciente fragmentación y aislamiento de las comunidades palestinas", lo que, a su juicio, las expondrá "a un mayor riesgo de violaciones de los Derechos Humanos".

La UE también ha rechazado la decisión de las autoridades israelíes de reconocer el asentamiento de Givat Ze'ev, situado en Cisjordania, como un municipio oficial de Israel, insistiendo en que mantiene su posición histórica de no reconocer la soberanía israelí sobre los territorios ocupados desde junio de 1967.

En este sentido, el bloque comunitario ha recordado que esta postura se ajusta a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha reiterado que los asentamientos son contrarios al Derecho Internacional y ponen en riesgo la viabilidad de una solución basada en la convivencia de dos Estados.

Por ello, Bruselas ha vuelto a pedir al Gobierno israelí que "se abstenga de seguir expandiendo los asentamientos, legalizando puestos de avanzada, apropiándose de tierras, realizando demoliciones, desahucios y otras medidas unilaterales que socavan la viabilidad de la solución de dos Estados".