La UE anuncia un acuerdo para facilitar la deportación de solicitantes de asilo a "terceros países seguros"

El Consejo de la Unión Europea ha anunciado en la madrugada de este miércoles una acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para aumentar los casos en los que un solicitante de asilo puede ser rechazado, redefiniendo el concepto de "tercer país seguro" para facilitar su deportación a estos países.

"Hoy, la Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la legislación de la Unión Europea que revisa el concepto de tercer país seguro y amplía las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible", ha anunciado en un comunicado difundido en su página web pasada la medianoche.

Según el acuerdo, los Estados miembros podrán aplicar en tres casos el concepto de "tercer país seguro", que permite rechazar sin examinar su contenido una solicitud de asilo por considerarla inadmisible cuando los solicitantes podrían haber buscado y, de ser elegibles, recibido protección internacional en un país no perteneciente a la UE que se considere seguro para ellos.

De este modo, el argumento legal podría ser invocado cuando "existe una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país", aunque "ya no será un criterio obligatorio".

Asimismo, se podrá aplicar este principio cuando la persona en cuestión "haya transitado por el tercer país antes de llegar a la Unión Europea" y cuando exista "un acuerdo o convenio con un tercer país seguro que garantiza que la solicitud de asilo de una persona será examinada en el país no perteneciente a la Unión Europea en cuestión".

Con todo, ambas entidades han acordado dar continuidad a la postura de que el concepto de tercer país seguro no podrá ser invocado en este último caso cuando se trate de menores no acompañados.

En el anuncio, el ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, ha celebrado haber acordado esta revisión "en tiempo récord, lo que permite a los Estados miembros llegar a acuerdos con terceros países seguros sobre la tramitación de asilo fuera de Europa"

El acuerdo deberá ser ahora confirmado por ambas instituciones antes de su adopción oficial, prevista para el 12 de junio de 2026, cuando las modificaciones pactadas "serán directamente aplicables en los Estados miembros".