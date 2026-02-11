La UE avanza con Ucrania y Canadá en la cumbre para pedir a Rusia que devuelva a niños ucranianos secuestrados

Archivo - La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha detallado este miércoles que la Unión Europea sigue preparando una cumbre conjuntamente con Ucrania y Canadá para reclamar a Rusia que devuelva a las "decenas de miles" de niños ucranianos que mantiene secuestrados.

"Rusia ha secuestrado a decenas de miles de niños ucranianos. Se ven obligados a negar su cultura y su identidad. Estamos preparando la primera cumbre para reclamar su regreso junto con Ucrania y Canadá", ha anunciado la comisaria eslovena en un mensaje en redes sociales, que ha recogido Europa Press.

Kos también ha detallado que tanto la Unión, como Ucrania y Canadá respaldan los esfuerzos del Consejo de Europa para establecer "un tribunal especial" que exija cuentas a los responsables por el secuestro de miles de niños.

El Consejo de Europa --que no es un organismo de la UE--, agrupa a 46 países de Europa y fue fundado para promover mediante la cooperación la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente fomentando la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en Europa y otras regiones.

La preocupación de la Unión Europa sobre los niños ucranianos secuestrados por Rusia viene desde la invasión rusa de Ucrania. Anteriormente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado que cualquier acuerdo de paz sobre Ucrania debe garantizar el retorno de los infantes capturados durante la guerra.

"Decenas de miles de niños y niñas permanecen atrapados en Rusia. Atemorizados y añorando a sus seres queridos. Debemos a estos niños que tengan prioridad en la agenda global", indicó en noviembre, cuando ya adelantó que copatrocinaría con Canadá una "Cumbre de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos".