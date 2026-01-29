La UE avisa de que "no se necesita una nueva guerra" tras las amenazas de EEUU sobre un ataque a Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado de que ni Irán ni Oriente Próximo necesitan "una nueva guerra", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado a Teherán con un ataque "mucho peor" que el ejecutado por Washington en junio de 2025 si no hay acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Preguntada en una rueda de prensa en Bruselas por la posibilidad de que la Administración Trump lance un ataque contra Irán --en el marco de la escalada de tensión entre Washington y Teherán, a cuenta del desarrollo de armas nucleares por este último--, Kallas ha hecho un llamamiento a evitar que el conflicto vaya más allá.

"Creo que la región no necesita una nueva guerra", ha sentenciado la jefa de la diplomacia europea, indicando que el reciente acuerdo por parte de los Veintisiete para designar a la Guardia Revolucionaria iraní no tiene relación con que apoyen una escalada del conflicto en Oriente Próximo.

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que este miércoles Trump asegurase que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán, amenazando con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025.

"Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", dijo en un mensaje en redes sociales, donde también expresó su deseo de que "Irán se siente rápidamente en la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que sea bueno para todas las partes".

Ante este aviso, el Gobierno de Irán advirtió a Estados Unidos que está preparado para responder a un ataque "de forma inmediata y contundente", y recordó que los ataques perpetrados por la Casa Blanca contra tres instalaciones nucleares en 2025 "no tienen cabida" en sus estrategias de seguridad y que "nunca" han buscado "adquirirlas".

"Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar. Las valiosas lecciones aprendidas en la guerra de los doce días nos han permitido responder con mayor firmeza, rapidez y profundidad", declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.