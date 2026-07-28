La UE condena la agresión a dos diplomáticos franceses en Teherán y exige responsabilidades

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este martes la agresión sufrida por dos diplomáticos de la Embajada de Francia en Teherán a manos de las fuerzas de seguridad iraníes y ha reclamado a las autoridades del país que depuren responsabilidades por unos hechos que considera "una flagrante violación" del Derecho Internacional.

"Estos actos constituyen una flagrante violación de las Convenciones de Viena y ponen en peligro la propia conducción de las relaciones diplomáticas", ha señalado la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en una declaración en nombre del bloque.

En este sentido, la Unión ha expresado su solidaridad con Francia y ha instado a Irán a exigir responsabilidades a los autores de la agresión y a cumplir "plenamente" con sus compromisos internacionales.

La declaración de Kallas llega después de que el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, denunciara el pasado lunes 20 de julio que dos diplomáticos habían sido detenidos e interrogados durante horas por los servicios de seguridad iraníes, incluso uno de ellos sufriendo una presunta agresión física.

"El domingo por la noche, dos funcionarios de la Embajada de Francia en Irán fueron el blanco de una acción de intimidación extremadamente grave por parte de los servicios de seguridad iraníes, en flagrante violación de las inmunidades diplomáticas de las que gozan", denunció en redes sociales.

Barrot explicó que ambos diplomáticos se encargan de programas de apoyo a la sociedad civil, especialmente dirigidos a artistas y científicos iraníes, y advirtió a su homólogo iraní de que esta "gravísima e inadmisible afrenta" a la integridad de sus funcionarios "no podrá quedar sin respuesta".

"Esta constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de las Convenciones de Viena, de las que Irán es parte, que garantizan la seguridad del personal diplomático y constituyen la base de las relaciones entre Estados", señaló.