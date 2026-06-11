La UE condena el "asesinato" de un bebé de siete meses a manos del Ejército de Israel cerca de Hebrón

Archivo - Soldados israelíes en una imagen de archivo. - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este jueves el "asesinato" la semana pasada de un bebé de siete meses a manos de soldados del Ejécito de Israel, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, que también resultaron heridos, en la localidad cisjordana de Hebrón.

"Permítanme condenar firmemente en nombre de la UE el asesinato de un bebé de siete meses a manos de un soldado israelí en Cisjordania el viernes 5 de junio", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar El Anouani, al ser preguntado sobre el incidente.

El portavoz comunitario también ha pedido al Gobierno de Israel que garantice "una investigación independiente, oportuna y exhaustiva", y que asegure la rendición de cuentas de los soldados israelíes que mataron a tiros al bebé de siete meses.

Tras reclamar también a Israel que cumpla con el Derecho Internacional para proteger a la población palestina en el territorio ocupado en Cisjordania, ha sostenido que la violencia presenciada en Palestina "es inaceptable" y que, la violencia contra los niños, "incluidos los asesinatos y las mutilaciones, debe cesar".

Por su parte, la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, ha añadido que "no hay palabras" para describir lo que supone "ver a civiles convertirse en víctimas de un conflicto", más aún cuando se habla de bebés. "Nadie es indiferente ante semejante incidente, accidente, tragedia", ha concluido.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina denunció el pasado 5 de junio la muerte de un bebé de siete meses, identificado como Sam Fahd Abú Haikal, quien falleció tras sucumbir a las graves heridas causadas por los tiros de efectivos de las fuerzas israelíes contra el automóvil en el que viajaba con sus progenitores, que sufrieron heridas moderadas, en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, la familia fue trasladada al hospital después de que agentes israelíes dispararan contra ellos con munición real, hiriendo al padre en la mano y a la madre con la misma bala que atravesó la mandíbula del bebé, en su trayecto desde Belén a Hebrón.