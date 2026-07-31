La UE condena el "ataque" con drones contra el puerto de Damietta, en Egipto

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BRUSELAS 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha condenado este viernes el "ataque" con drones que provocó esta semana un incendio en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, Egipto, advirtiendo de es una "amenaza grave" para la estabilidad en Oriente Próximo, ya marcada por la guerra en curso desde hace cinco meses tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha trasladado en un comunicado su "solidaridad" con El Cairo tras el "ataque" de este miércoles que no dejó víctimas y que hasta el momento no ha sido reivindicado.

"La Unión Europea condena este acto de agresión contra Egipto como una grave amenaza para la estabilidad regional y la seguridad marítima. Reitera la necesidad de respetar el Derecho internacional y la libertad y seguridad de la navegación", ha recordado la cartera diplomática, antes de manifestar su respaldo a los "esfuerzos encaminados a la distensión".

La Comisión, que ha recordado su "asociación de larga data" con Egipto, ha reafirmado su "compromiso de colaborar" con socios del Mediterráneo y "todo" Oriente Próximo en aras de "salvaguardar la estabilidad" de la región.

El puerto sigue operando con plena normalidad y todas las terminales y amarres gestionan las llegadas y salidas de buques según lo previsto, según las autoridades egipcias.

El Gobierno de Irán ha advertido este mismo jueves contra las "maquinaciones israelíes y las operaciones de 'bandera falsa'" y ha asegurado que la seguridad de Egipto "revista de una importancia capital" para el país asiático, todo ello después de que Estados Unidos haya vinculado el suceso a la guerra destada contra Irán.