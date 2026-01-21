La UE condena la demolición de instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este

Archivo - La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad de la UE, Hadja Lahbib - Europa Press/Contacto/JAMES ARTHUR GEKIERE

BRUSELAS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha condenado este martes las acciones de Israel para demoler el complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el barrio de Sheij Yarrá, en Jerusalén Este, recordando al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu su obligación de "cooperar de buena fe con la ONU para garantizar el respeto del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".

"Condeno la decisión israelí de entrar por la fuerza y demoler el complejo de Naciones Unidas en Sheij Yarrá, ocupado por Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ubicado en Jerusalén Este", ha señalado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, en un comunicado en el que ha instado a las autoridades de este país a que terminen con "esta acción, que viola las obligaciones de Israel derivadas de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas, según la cual los Estados miembros deben proteger y respetar la inviolabilidad de sus instalaciones".

La dirigente ha recordado además en la misma nota la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitida a finales de octubre del pasado año, que estipula que "Israel tiene la obligación de no obstaculizar el funcionamiento de las entidades de Naciones Unidas y de cooperar de buena fe con ellas para garantizar el respeto del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".

Lahbib ha manifestado el "firme" respaldo de las instituciones comunitarias a la ONU "y al orden internacional multilateral y basado en normas, del que forma parte la UNRWA" y en este sentido ha asegurado que está "comprometida con mantener su apoyo político y financiero" a esta Agencia.

"Las agencias de Naciones Unidas respetan y aplican tanto la letra como el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad mundial. El funcionamiento de la UNRWA contribuye a mantener condiciones propicias para la paz y la seguridad, y cualquier interrupción de su labor tiene importantes repercusiones humanitarias, políticas y socioeconómicas", ha defendido.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" también la demolición de las instalaciones de la UNRWA por parte de Israel, mientras que el director de la Agencia para Cisjordania y Jerusalén Este, Roland Friedrich, ha denunciado unas "acciones sin precedentes", después de que las fuerzas de seguridad israelíes armadas llegaran al complejo, acompañados de varios altos cargos, antes de que varias excavadoras entraran por la fuerza en el complejo y comenzaran a demoler los edificios.

"Estas deplorables escenas (...) son la culminación de la creciente hostilidad y los ataques contra la UNRWA en los Territorios Palestinos Ocupados durante los últimos dos años", ha expresado Friedrich sobre lo que ha considerado "una muestra evidente del desprecio de Israel por el Derecho Internacional, que ha permanecido imperturbable durante demasiado tiempo".

Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de la ONU de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, si bien una investigación independiente encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna concluyó en abril de 2024 que, si bien la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, no había pruebas para acreditar las acusaciones de Israel sobre lazos con el terrorismo.

A pesar de ello, Israel ha mantenido sus críticas y, de hecho, las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo el 8 de diciembre de 2025 una redada en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, en el marco de su presión sobre el organismo, que denunció el "flagrante desprecio" por parte de Israel al Derecho Internacional.