La UE condena los "inaceptables" ataques de los hutíes en Yemen y Arabia Saudí

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MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado los ataques perpetrados en las últimas 48 horas por los rebeldes hutíes y que han alcanzado zonas de Yemen bajo el gobierno reconocido internacionalmente, donde este viernes han muerto al menos cinco personas, y el sur de Arabia Saudí, donde no hay más de una decena de civiles heridos y hasta el momento ninguna víctima mortal que lamentar.

El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha condenado "enérgicamente" los ataques de la insurgencia hutí y ha traslado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas en un comunicado en el que ha tachado estas acciones de "inaceptables". "Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles deben cesar de inmediato", ha remachado.

Bruselas ha advertido asimismo de que estos ataques de Saná "constituyen una peligrosa escalada, socavan aún más la estabilidad regional y corren el riesgo de poner en peligro los esfuerzos en curso para alcanzar una resolución pacífica del conflicto" en la región.

Así, ha reclamado a los hutíes que pongan fin "de inmediato" a sus ataques tanto dentro como fuera de territorio yemení, al tiempo que ha reiterado su "firme compromiso" con este país, así como con los esfuerzos de Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional para "promover la distensión, la estabilidad regional y una paz integral, inclusiva y sostenible".

Estas declaraciones llegan después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí haya denunciado este viernes un ataque de las milicias hutíes contra la región de Najrán, en el sur del país, que se ha saldado con al menos once civiles heridos, incluido un menor de cuatro años.

Además, al menos cinco personas han muerto y casi una veintena han resultado heridas por un ataque de los hutíes contra la gobernación de Marib, una provincia situada en el centro de Yemen y bajo la autoridad del gobierno reconocido internacionalmente, en la segunda jornada de bombardeos contra esta zona.

Los rebeldes hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del territorio.