La UE condena el lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos y pide a Pyongyang rebajar la tensión

Una fotografía publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el 4 de octubre de 2026 muestra al líder norcoreano, Kim Jong Un, junto a su hija (izq.), observando el lanzamiento de un misil balístico en la región oriental del país. - -/KCNA/KNS/dpa

BRUSELAS, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este lunes el lanzamiento de misiles balísticos efectuado el pasado sábado por Corea del Norte, al considerar que supone una nueva violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una amenaza para la seguridad regional e internacional.

"Corea del Norte debe cesar estas acciones ilegales que corren el riesgo de aumentar las tensiones en la península de Corea, cumplir con sus obligaciones internacionales y retomar un proceso diplomático significativo", ha señalado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

En este sentido, la diplomacia europea ha defendido que la vía diplomática sigue siendo "el único camino hacia una paz y una seguridad sostenibles" en la región, al tiempo que ha expresado su "plena solidaridad" con sus socios, en particular Corea del Sur y Japón.

Las autoridades surcoreanas denunciaron el sábado que Pyongyang había lanzado desde la zona de Wonsan, en la costa oriental de Corea del Norte, un misil balístico que recorrió más de 700 kilómetros antes de caer al mar. Seúl indicó que estaba analizando junto a Estados Unidos las características del proyectil, mientras que Japón confirmó también la detección del lanzamiento.

El ensayo se produjo además en un contexto de renovadas tensiones entre las dos Coreas tras la explosión de varias minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que dejó tres militares surcoreanos heridos. Pyongyang ha negado su responsabilidad y Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha advertido de una respuesta militar si las fuerzas surcoreanas intensifican sus acciones en la zona fronteriza.