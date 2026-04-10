La UE condena los más de 30 nuevos asentamientos "ilegales" de Israel en Cisjordania

Excavadoras israelíes en tierras de propiedad palestina cerca del asentamiento judío de Sanur, Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

BRUSELAS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este viernes la aprobación por parte de Israel de más de 30 nuevos asentamientos en Cisjordania, esgrimiendo que es una decisión "ilegal" según el Derecho Internacional y que "socava gravemente las perspectivas de paz" y la solución de dos Estados.

"La UE condena enérgicamente las acciones unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024 declaró ilegales, e insta al Gobierno de Israel a revertir estas decisiones", ha indicado en un comunicado el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni.

Según el texto, "la reciente decisión" de Israel de establecer más de 30 nuevos asentamientos "en la Cisjordania ocupada es ilegal", por lo que la UE ha solicitado al Gobierno de Benjamin Netanyahu que cumpla "con sus obligaciones" en materia de Derecho Internacional y que proteja a la población palestina de los territorios ocupados.

"También condenamos la violencia continuada y creciente de los colonos contra civiles palestinos", prosigue el comunicado, en el que la UE reafirma su compromiso con una paz "justa y duradera" basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que promueve que "dos Estados democráticos, Israel y Palestina, convivan lado a lado en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas".

La reacción de la UE tiene lugar después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, según han revelado la Comisión contra el Muro y los Asentamientos y organizaciones de Derechos Humanos como Yesh Din y Peace Now.

La decisión habría sido adoptada en un encuentro celebrado hace dos semanas, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel', que recuerda que las reuniones de este organismo son confidenciales y que el Ejecutivo no ha confirmado hasta el momento tal anuncio.

La medida elevaría a 103 el número total de asentamientos construidos o legalizados desde que el actual Gobierno asumiera sus funciones en diciembre de 2022, una cifra bastante lejos de los seis aprobados por las autoridades en los 30 años anteriores, apunta el citado diario.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.