La UE considera que Israel "tiene derecho a la legítima defensa" pero advierte de su respuesta "brutal" en Líbano

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha defendido el "derecho a la legítima defensa" de Israel después de que el partido-milicia chií Hezbolá lanzara la semana pasada varios proyectiles contra territorio israelí, aunque ha advertido de que su respuesta "brutal" en Líbano corre el riesgo de provocar desplazamientos masivos en el país y desestabilizar "aún más" la situación en Oriente Próximo.

En un comunicado, el departamento dirigido por la Alta Representante, Kaja Kallas, ha lamentado que Líbano "corre el riesgo de convertirse en otro frente" en la guerra abierta en Oriente Próximo, y ha apuntado a Hezbolá por "añadir una dimensión letal" tras sus ataques a Israel.

"Israel tiene derecho a la legítima defensa de conformidad con el Derecho Internacional. Todos los aliados que se unan a la guerra se convierten en objetivos legítimos. Hezbolá debe desarmarse y cesar todas sus acciones contra Israel", se lee en el escrito.

Al mismo tiempo, ha avisado de que "la respuesta de Israel ha sido brutal". "Sus represalias están provocando desplazamientos masivos y desestabilizando aún más una situación frágil. Corren el riesgo de arrastrar a Líbano y a su pueblo a una guerra que no les corresponde, con graves consecuencias humanitarias. Israel debe cesar sus operaciones en Líbano", ha afirmado el EEAS.

Tras pedir que la soberanía y la integridad territorial de Líbano sean "respetadas", ha señalado a "la diplomacia y el restablecimiento del alto el fuego" como "la mejor oportunidad para evitar que Líbano se sumerja en el caos".

La UE ha expresado su apoyo a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) "en el cumplimiento de su mandato", y ha hecho un llamamiento a garantizar la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU.

"Prevenir más pérdidas de vidas, desplazamientos y la escalada regional son prioridades inmediatas. Esto requiere que todas las partes respeten el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional humanitario, y garanticen la protección de la población civil y la infraestructura civil", concluye el escrito.

La declaración del SEAE tiene lugar después de que la Unión Europea haya anunciado movilizará fondos de ReliefEU, su herramienta de respuesta de emergencia para proporcionar asistencia rápida y dirigida en casos de crisis o de desastres repentinos, para ayudar a 130.000 personas en Líbano, que está bajo el ataque de Israel contra presuntos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo.