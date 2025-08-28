La UE convoca al enviado ruso en Bruselas tras el ataque a su delegación UE en Ucrania

BRUSELAS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado al enviado ruso en Bruselas tras denunciar que el edifico de la Delegación de la UE en Kiev (Ucrania) ha sufrido daños en el ataque con drones perpetrado por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la ciudad, aunque su personal se encuentra "a salvo".

En total, el ataque ha dejado una docena de víctimas mortales y 50 heridos, según ha confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que entre los fallecidos hay tres menores, incluido un niño de dos años.

Kallas ha señalado a través de su perfil en la red social X que ha podido comunicarse por videollamada con el personal de la delegación tras el ataque ruso.

"Su determinación de seguir apoyando a Ucrania nos fortalece. Ninguna misión diplomática debería ser jamás un objetivo", ha recalcado, antes de anunciar que, en respuesta, ha convocado al enviado ruso en Bruselas para abordar la situación.