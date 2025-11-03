La UE defiende trabajar con Nigeria tras las amenazas de Trump sobre una posible intervención militar

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha defendido este lunes trabajar con las autoridades de Nigeria para hacer frente a la violencia contra la minoría cristiana, tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país tras denunciar una matanza "récord" de cristianos.

"Hemos tomado nota de las declaraciones de la Administración estadounidense. Expresamos nuestra solidaridad con todas las comunidades y familias afectadas por la violencia, incluidas las recientes agresiones a gran escala en la franja central y en el noreste de Nigeria", ha indicado en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores, Anouar El Anouni.

Frente a las amenazas de Washington, el portavoz europeo ha reivindicado la cooperación con las autoridades nigerianas para, mediante un "apoyo multiforme", prevenir la violencia, fomentar la consolidación de la paz y ayudar a las víctimas de la violencia y de los desplazamientos forzosos.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de religión y de creencias, así como con la protección de todas las comunidades, en particular las minorías, y subrayamos nuestro apego a la gran mayoría del pueblo nigeriano y a la coexistencia pacífica más allá de las diferencias geográficas, étnicas, políticas o religiosas", ha subrayado El Anouni, insistiendo en que la religión es uno entre los distintos factores detrás de la violencia.

Trump ha especulado en las últimas jornadas con que Estados Unidos pueda intervenir militarmente en Nigeria, en respuesta a la "matanza récord" de cristianos que denuncia el mandatario estadounidense. "Podrían ser muchas cosas. Estoy considerando muchas cosas", ha señalado en las últimas horas a bordo del avión presidencial respecto a si estaba estudiando una intervención terrestre o el lanzamiento de ataques aéreos en Nigeria.