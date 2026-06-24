La UE desplegará una misión de observación para las elecciones en Zambia del 13 de agosto

BRUSELAS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) para los comicios generales que tendrán lugar el próximo 13 de agosto en la República de Zambia, después de que el país africano haya invitado formalmente al bloque comunitario a verificar el buen desarrollo de los mismos, según ha informado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha designado al eurodiputado liberal irlandés Michael McNamara (Renew) como jefe de la MOE, que hará una "evaluación exhaustiva, independiente e imparcial" del proceso electoral, basada "en el marco jurídico nacional de Zambia", así como en las normas internacionales y regionales para elecciones democráticas.

"Es un honor para mí liderar esta sexta Misión de Observación Electoral de la UE en Zambia. La UE ha observado todas las elecciones generales desde 2001, lo que demuestra una larga trayectoria de colaboración. Espero reunirme y dialogar con representantes de las instituciones estatales, los partidos políticos, los candidatos, la sociedad civil y otros actores electorales en Zambia", ha indicado McNamara en declaraciones recogidas en un comunicado.

La MOE estará compuesta por diferentes grupos de observadores. El Equipo Central estará integrado por once expertos electorales, cuya llegada al país está prevista para finales de junio. Poco antes del día de las elecciones, se incorporarán a la misión 32 observadores a largo plazo, que se desplegarán por todo el país, seguidos de 32 observadores a corto plazo.

De acuerdo con la metodología de la UE para la observación electoral, la misión emitirá una declaración preliminar y celebrará una rueda de prensa tras las elecciones. Un informe final, que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales, se presentará y compartirá con las partes interesadas una vez finalizado todo el proceso electoral.