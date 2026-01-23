La UE despliega 447 generadores de emergencia en Ucrania tras los ataques rusos a la infraestructura energética

Una tienda móvil iluminada con el telón de fondo de una zona residencial a oscuras durante un corte de electricidad en Ucrania. - Mykhaylo Palinchak/SOPA Images v / DPA

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha desplegado 447 generadores eléctricos de emergencia en Ucrania, valorados en 3,7 millones de euros y procedentes de sus reservas estratégicas, para restablecer el suministro eléctrico en hospitales, refugios y servicios críticos, después de que más de un millón de ucranianos se encuentren sin electricidad, agua ni calefacción en temperaturas bajo cero las los ataques rusos contra la infraestructura energética.

Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, que ha detallado que este nuevo paquete de generadores se suma a los cerca de 10.000 que la UE ya ha enviado a Kiev desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y con los que se busca paliar la temperaturas extremas por debajo de los menos 20 grados que está sufriendo gran parte de la población ucraniana.

Los generadores --movilizados desde las reservas estratégicas de la iniciativa 'rescEU' alojadas en Polonia- serán distribuidos por el Ministerio para el Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania en cooperación con la Cruz Roja Ucraniana a las comunidades más afectadas.

"No permitiremos que Rusia congele a Ucrania. Llevamos luz y calor allí donde Rusia envía oscuridad", ha reivindicado la portavoz de la Comisión Europea, que ha recordado que ya de cara a invierno la UE completó el traslado de una central térmica completa donada por Lituania para restaurar capacidad crítica en la red eléctrica ucraniana.

LA UE NO PERMITIRÁ QUE UCRANIA SE CONGELE

La Comisión Europea ha condenado "enérgicamente" los ataques de Rusia contra infraestructuras energéticas críticas y el daño humanitario que causan, y ha avisado de que la UE no permitirá que Rusia congele a Ucrania hasta someterla y seguirá ayudando a los ucranianos a superar este invierno".

Además, para la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, "los continuos ataques" de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania "están privando deliberadamente a los civiles de calefacción, luz y servicios básicos en pleno invierno duro".

"Están diseñados para quebrar el espíritu ucraniano. Fracasarán. Europa responde con hechos, no con palabras. El nuevo envío de generadores ya está en camino, sumándose a más de 9.500 generadores proporcionados por la UE que ya suministran electricidad en toda Ucrania", ha indicado en declaraciones remitidas en un comunicado.

Por su parte, el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba, ha avisado de que Ucrania está atravesando actualmente "el invierno más difícil desde el inicio de la guerra" mientras Rusia "continúa destruyendo deliberadamente" la infraestructura energética y los servicios públicos ucranianos en un intento de "privar a los ciudadanos ucranianos del acceso a la electricidad, la calefacción y el agua".

"Gracias a los extraordinarios esfuerzos de nuestros especialistas y a la ayuda oportuna de nuestros socios, estos riesgos se están minimizando. Estamos profundamente agradecidos a la Comisión Europea y al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), por su apoyo integral y eficaz a las comunidades afectadas", ha agradecido.

La ayuda de la UE tiene lugar después de que en los últimos semanas Rusia haya intensificado sus ataques a gran escala provocando el colapso del suministro en la capital ucraniana y dejando a cientos de miles de habitantes sin luz y calefacción.