Registrado un incendio en un depósito de combustible tras un ataque con drones contra Penza, en Rusia

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes un incendio en un depósito de comubustible en la ciudad de Penza tras el impacto de los restos de un dron supuestamente interceptado en la zona durante un ataque del Ejército de Ucrania en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

El gobernador de la región de Penza, Oleg Melnichenko, ha afirmado que los sistemas de defensa aérea han derribado cuatro drones en la zona en torno a las 4.00 horas (hora local), antes de afirmar que el impacto de los framentos "causó un incendio en un depósito de combustible" en la ciudad homónima.

"Según las informaciones preliminares, no hay víctimas mortales o heridos", ha dicho, antes de destacar que los bomberos trabajan ya en el lugar para extinguir las llamas y pedir a la población que "no difunda fotografías o vídeos" de los trabajos. "No se conviertan en cómplices del enemigo, confíen solo en la información verificada", ha zanjado.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que durante las últimas horas han sido derribados doce drones, incluidos siete en Bélgorod, dos en Vorónezh y uno en Penza, Briansk y Astracán, sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.

El suceso ha tenido lugar dos días después de que los bomberos apagaran un incendio en una refinería en la región de Krasnodar por el impacto de los restos de un dron ucraniano supuestamente interceptado por los sistemas de defensa aérea, un suceso que también se habría saldado sin víctimas.

La refinería afectada fue la de Afipski, objetivo de varios ataques ucranianos durante los últimos meses en el marco de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética rusa para hacer frente a la invasión desencadenada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.