La UE destinará fondos de su presupuesto ante emergencias para ayudar a 130.000 personas en Líbano

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea movilizará fondos de ReliefEU, su herramienta de respuesta de emergencia para proporcionar asistencia rápida y dirigida en casos de crisis o de desastres repentinos, para ayudar a 130.000 personas en Líbano, que está bajo el ataque de Israel contra presuntos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado conjunto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras mantener este lunes una reunión telemática con los líderes de Jordania, Egipto, Bahréin, Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán sobre los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en Irán.

"Los presidentes expresaron su profunda preocupación por el impacto de la crisis regional en Líbano y su grave efecto sobre los civiles, provocando desplazamientos a gran escala. Subrayaron la necesidad de proteger a la población civil y de respetar la soberanía e integridad territorial de Líbano", se lee en el texto, en el que se anuncia la ayuda a Beirut, aunque sin detallar la cantidad exacta.

En el escrito, Von der Leyen y Costa han sostenido que la videoconferencia con los líderes de Oriente Próximo supone "la manifestación continua de solidaridad y alcance diplomático" basada en los contactos realizados por ambos presidentes desde el inicio de esta crisis, y en los esfuerzos previos de la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

Tras condenar "una vez más" en "los términos más enérgicos" los "ataques indiscriminados por parte de Irán" y transmitir su "plena solidaridad con los pueblos de la región", ambos líderes europeos han agradecido a los líderes de Oriente Próximo "su asistencia y apoyo en la repatriación de decenas de miles de ciudadanos europeos" que quedaron atrapados en sus países cuando comenzó la guerra.

Dicho esto, han expresado que la UE "es un socio fiable y de larga trayectoria" para la región "en estos momentos difíciles", y que está dispuesta a "contribuir de todas las formas posibles" para ayudar a desescalar la situación y facilitar el regreso a la mesa de negociaciones.

"Aunque el orden internacional basado en normas está bajo presión, creemos firmemente que el diálogo y la diplomacia son el único camino viable a seguir", han indicado Von der Leyen y Costa en su comunicado conjunto, destacando la posición "coherente" del bloque comunitario "en su posición sobre las actividades de Irán".

En el escrito, en el que no se hace mención a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, piden a Irán que ponga fin a su programa nuclear y limite su programa de misiles balísticos. También condenan "la inaceptable represión y violencia perpetrada por el régimen iraní contra sus propios ciudadanos".

PREOCUPACIÓN POR LA INTERRUPCIÓN DEL ESTRECHO DE ORMUZ

Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo han recordado a los líderes de Oriente Próximo la importancia de sus operaciones defensivas marítimas de la UE 'Aspides' y 'Atalanta', dos misiones navales destinadas a salvaguardar la seguridad marítima y a evitar "cualquier interrupción en las cadenas de suministro vitales".

En este sentido, han expresado su apertura a "adaptar y mejorar aún" más estas operaciones para responder "mejor a la situación", a la vez que han coincidido en el "impacto" de los ataques de Irán a la infraestructura energética y el cierre del estrecho de Ormuz en la seguridad energética global.

Con todo, han acordado mantenerse "en estrecho contacto" para evaluar "cualquier evolución posterior" y trabajar juntos en la búsqueda de la paz, reafirmando el compromiso de Bruselas con los países de Oriente Próximo para "devolver la paz y la estabilidad" a la región.